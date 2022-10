Kortrijk-speler droomt van WK: "Zou fantastisch zijn als deze droom uitkomt"

Uiteraard wordt er veel verteld en geschreven over Faïz Selemani en Didier Lamkel Zé bij Kortrijk. Maar de man die hen nu al twee seizoenen recht houdt, staat een heel eind meer achteraan. Doelman Marko Ilic haalt ook dit seizoen een hoog niveau.

Tegen Antwerp pakte KVK zijn eerste thuiswinst en Ilic was weer belangrijk. "Ik ben tevreden over het niveau dat ik haal. Ik hoop in de toekomst nog vaak belangrijk te zijn met talrijke cruciale reddingen", vertelde hij aan HLN.

Kunnen de Kortrijkzanen tegen Genk met een tweede stuntzege op rij uitpakken? "Ze spelen momenteel het beste voetbal in onze competitie. Het wordt een beladen en moeilijk duel, maar we hebben getoond waartoe we in staat zijn. Als we in onszelf geloven, kunnen we iedere ploeg in België verslaan."

En als Ilic dit niveau vasthoudt, mag hij misschien zelf ook nog dromen. “Ik hoop erbij te zijn, maar er zijn verschillende uitstekende Servische doelmannen. Het zou evenwel een droom zijn die uitkomt. Deze generatie kan hoge ogen gooien op het WK. Het zou echt fantastisch zijn als ik tot de selectie behoor.”