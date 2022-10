Opvallende trend: uitgaande transfers van de Jupiler Pro League naar de G5 verviervoudigd

De Pro League is met een opvallende statistiek naar buitengekomen. Op 10 jaar tijd zijn de uitgaande transfers naar de 5 sterkste landen in Europa verviervoudigd.

Eerder in de 21e eeuw was het uitzonderlijker als een speler van de Jupiler Pro League rechtstreeks naar de een van landen van de G5 ging (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk). Toen Marouane Fellaini Standard verliet en naar Everton vertrok was dat groot nieuws. Meer dan 15 jaar later kwam er gewenning. Mensen kijken nauwelijks nog op bij zo'n transfer. De mensen zien het als normaal.

Volgens StatsPerform vertrokken in 2009 8 spelers vanuit België naar een van de G5-competities. In 2014 was dat al verdubbeld. In 2021 telde StatsPerform een verviervoudiging: Maar liefst 35 uitgaande transfers. In 2022 was het een beetje minder, maar er waren nog altijd 27 transfers een van die landen.

StatsPerform telde ook welke clubs de afgelopen 10 jaar de meeste uitgaande transfers hadden. Anderlecht had er 47. Gevolgd door Club Brugge (43) en Standard (36).

België wordt met andere woorden qua talenten steeds meer naar waarde geschat. De grote landen kijken steeds meer naar België om nieuwe spelers te zoeken. Ook de Jupiler Pro League weet dat. Clubs passen er hun sportieve beleid aan en kopen talenten om ze met zo veel mogelijk winst door te verkopen.