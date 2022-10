Tottenham en Juventus rouwen om geliefde fitnesscoach die op 61-jarige leeftijd overleed

Vorig jaar werd bij Ventrone leukemie vastgesteld, maar hij bleef op post. Hij was enorm geliefd binnen de club. In de jaren 90 werkte hij nog samen met huidig trainer Antonio Conté bij Juventus.

"Hij geeft me zoveel advies, waarvoor ik heel dankbaar ben", zei steraanvaller Heung-Min Son na een innige omhelzing met Ventrone na zijn hattrick tegen Leicester City (6-2) op 17 september. "Hij is altijd heel behulpzaam, geeft me altijd een knuffel in goede en slechte tijden."

De geboren Napolitaan begon zijn carrière als fitnesstrainer bij Juventus in de jaren negentig. Later werkte hij als assistent-trainer bij het Franse Ajaccio om weer als fitnesstrainer te fungeren bij Catania en twee Chinese clubs.

We are devastated to announce that fitness coach Gian Piero Ventrone has passed away.



He will be greatly missed by everyone at the Club and our thoughts are with his family and friends at this impossibly sad time.