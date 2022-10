Kylian Mbappé verdient maar liefst €131 miljoen per jaar, Eden Hazard en Kevin De Bruyne in top tien

Volgens een onderzoek van het Amerikaanse blad Forbes is Kylian Mbappé (23) de best verdienende voetballer ter wereld.

Het contract van Kylian Mbappé liep in juni af en hij werd dan ook sterk gelinkt aan Real Madrid. Uiteindelijk tekende Mbappé in mei een nieuw contract bij PSG tot juni 2025. Dat legde de 23-jarige Fransman geen windeieren.

Mbappé zou volgens Forbes nu een salaris van zo'n 112,6 miljoen euro hebben bij PSG en met nog 18,4 miljoen euro aan andere inkomsten, komt dat samen dus op 131 miljoen euro per jaar. Vorig jaar stond Cristiano Ronaldo nog op nummer één met 106 miljoen euro.

De Portugees staat samen met Lionel Messi nog altijd in de top drie, maar hun loon bij hun club ligt veel lager. Lionel Messi (66,5 miljoen euro loon en 56,3 miljoen euro andere inkomsten) verdient 122,8 miljoen euro, Cristiano Ronaldo komt aan 41 miljoen euro loon en 61,4 miljoen euro andere inkomsten of samen 102,4 miljoen euro.

Op de achtste plaats staat Eden Hazard als eerste Belg met 31,7 miljoen euro per jaar. Kevin De Bruyne staat nog net in de top tien met 29,7 miljoen euro per jaar.

De top tien:

1. Kylian Mbappé: 131 miljoen euro per jaar

2. Lionel Messi: 122,8 miljoen euro per jaar

3. Cristiano Ronaldo: 102,4 miljoen euro per jaar

4. Neymar: 89,1 miljoen euro per jaar

5. Mohamed Salah: 54,2 miljoen euro per jaar

6. Erling Haaland: 39,9 miljoen euro per jaar

7. Robert Lewandowski: 35,8 miljoen euro per jaar

8. Eden Hazard: 31,7 miljoen euro per jaar

9. Andrés Iniesta: 30,7 miljoen euro per jaar

10. Kevin De Bruyne: 29,7 miljoen euro per jaar