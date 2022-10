Onderzoeken moeten ernst van de blessure bij Francis Amuzu uitwijzen

De Conference League heeft Francis Amuzu opgezadeld met een blessure. Onderzoeken moeten uitwijzen wat de ernst van de situatie is.

Amuzu verscheen aan de aftrap in de thuiswedstrijd van Anderlecht tegen West Ham United. Aan de rust bleef de 23-jarige winger echter aan de kant, nadat hij in de eerste helft een stevige overtreding te verwerken kreeg. Er werd besloten om geen risico te nemen met zijn schouder.

Er is zeker geen paniek bij Anderlecht over zijn blessure, maar een duidelijk beeld is er evenmin. Trainer Felice Mazzù vertelde na de wedstrijd dat er vrijdag, vandaag dus, onderzoeken zouden volgen die klaarheid moeten scheppen.

Mazzù had zelf niet de indruk dat het al te erg was, maar pas na het ondergaan van die onderzoeken zal er uitsluitsel zijn over de ernst van de schouderblessure van Amuzu. Er is weinig marge indien laatstgenoemde geen wedstrijd wil missen, want zondagmiddag speelt Anderlecht al op het veld van KV Mechelen.