Oostende zal balen: Disciplinaire Raad draait beroep terug en geeft erg strenge straf

Oostende zal balen. De Disciplinaire Raad voor het profvoetbal heeft zijn wil deze week doorgedreven en dat levert een zware straf op.

David Atanga had als minnelijke schikking een voorstel van drie speeldagen effectief gekregen en eentje met uitstel, maar Oostende ging daar niet mee akkoord.

Beslissing van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal: David Atanga (@kvoostende) 4 w. schorsing vanaf 07.10.2022 waarvan 3 w. effectief & 1 w. met uitstel t.e.m. 06.10.2023 + €3.500 effectieve boete — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) October 7, 2022

Uiteindelijk had het Disciplinair Comité beslist dat het een week schorsing effectief zou gaan worden en nog eentje met uitstel.

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal is tegen die beslissing in beroep gegaan en heeft er nu voor kunnen zorgen dat de oorspronkelijke straf (3+1) is uitgesproken.