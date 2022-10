Van Nistelrooij keek met trots naar zijn Belgische pupil: "Ik weet nog hoe we samen met hem gewerkt hebben voor dit"

Yorbe Vertessen kende een fantastische avond met PSV tegen FC Zürich. Het werd maar liefst 5-1 en onze landgenoot zorgde voor de eerste twee doelpunten. En het was toch al een tijdje geleden dat hij de weg naar doel nog eens wist te vinden. Zijn trainer, Ruud van Nistelrooij, was gelukkig.

Van Nistelrooij had Vertessen nog onder zijn hoede bij Jong PSV. Samen maakten ze de overstap naar de A-kern. "Toen Yorbe net aan het woord was, dacht ik even terug aan de tijd bij Onder-19, waarin ik met hem samenwerkte. Nu hebben we hier een mooi succes beleefd in de Europa League. Een mooi moment. Het was niet je vraag, maar ik dacht toch: mooi om te zien", zei hij achteraf.

"Ik weet hoe we in de jeugd samen hebben gewerkt, hoe we gewerkt hebben om hem stappen te laten maken naar het eerste", vervolgde de voormalige prijsschutter. "Nu staan we met deze jongens op het veld in de Europa League, ook met Ismael Saibari, Johan Bakayoko, Fredrik Oppegård, Richard Ledezma. Maar ik zal het even bij Vertessen houden, want hij scoorde twee keer."

Die twee goals deden de jonge Belg natuurlijk deugd. "Voor mij is het toch wel even geleden dat ik scoorde, ik hoop dat ik deze lijn kan vasthouden."