Transferprijs van Griezmann naar Atlético bekend, Barcelona maakt enorm verlies

Er zou nu dan toch een akkoord zijn tussen Barcelona en Atlético Madrid over de verkoop van Antoine Griezmann.

Al het hele seizoen hetzelfde verhaal over Antoine Griezmann bij Atlético Madrid. De Fransman valt telkens na de 60ste minuut in door een dispuut over de huurvoorwaarden van Griezmann. In de derby tegen Real Madrid, dit weekend tegen Girona en deze week tegen Club Brugge startte Griezmann plots wel.

Er zou namelijk een akkoord zijn over de definitieve overgang van Griezmann van Barcelona naar Atlético Madrid. Volgens Mateu Alemany, directeur bij FC Barcelona, is de overgang rond. Barcelona zou tussen de 20 en 25 miljoen euro krijgen voor Griezmann krijgen.

Dat is een aanzienlijk verschil met de 120 miljoen euro die Barcelona in 2019 betaalde om Griezmann van Atlético te kopen. Maar Barcelona is wel verlost van het torenhoge loon van Griezmann, net zoals dat van Coutinho. Barcelona liet de Braziliaan deze zomer vertrekken naar Aston Villa.