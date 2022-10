Zorgen om Jérémy Doku die opnieuw geblesseerd is: "Mentaal moeilijk voor hem"

Jérémy Doku (20) is sinds vorige week weer geblesseerd. Bij Stade Rennes maken ze zich zorgen.

"Jérémy Doku ondergaat nog steeds behandelingen en is herstellende", vertelde trainer Bruno Génésio van Rennes tijdens een persconferentie voor de wedstrijd tegen Nantes (die ze met 3-0 wonnen). "Het is problematisch voor hem en voor ons. Eigenlijk zit hij in een vicieuze cirkel. Hij komt terug en we geven hem dan wat speeltijd. Dan blesseert hij zich opnieuw en kunnen we opnieuw bijna van 0 beginnen."

"Dat is voor Doku mentaal heel moeilijk", ging Génésio verder. "Het zijn moeilijke momenten, maar die horen bij een carrière en je moet die overwinnen."

Doku stond eerder dit seizoen ook al aan de kant. De flankaanvaller had een spierblessure aan de dij. Daardoor speelde hij dit seizoen nog maar 163 minuten voor Rennes. Hoelang hij nu uit is, is nog niet duidelijk. Vorig seizoen stond hij ook al lange tijd aan de kant door blessures aan de hamstring, knie en kuit.