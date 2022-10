Amateurclubs krijgen zware energiefacturen: "Enkele steunmaatregelen voor de amateurclubs zouden geen overbodige luxe zijn"

Bij verschillende amateurclubs trekken ze aan de alarmbel. De elektriciteitsfacturen zijn ook daar uiteraard sterk gestegen. Ze richten zich dan ook tot Voetbal Vlaanderen.

Zo is er FC Alken in Limburg, dat 16.000 euro moet opleggen bij de afrekening. Maar aan het bijltje erbij neerleggen, denken ze niet. "Dat gaan we nooit laten gebeuren”, zegt Danny Jeuris, voorzitter van de club in HBvL. “Onze club telt 255 jeugdspelers en we willen deze jongens en meisjes hun geliefkoosde hobby niet ontnemen. We hebben als club daarbij ook een gemeenschappelijke functie. We beleven moeilijke en woelige tijden. Extrasportief zal het een zwaar seizoen worden. En voor volgend seizoen zullen we op sportief vlak de tering naar de nering moeten zetten. De spelers zullen dan met minder tevreden moeten zijn.”

Maar ze kijken ook naar de leiding van het amateurvoetbal. "Tenslotte wil ik even aanhalen dat Voetbal Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid ook moet dragen binnen deze problematiek”, besluit Jeuris. “Enkele steunmaatregelen voor de amateurclubs zouden geen overbodige luxe zijn. De amateurclubs zijn immers de basis van de voetbalpiramide.”