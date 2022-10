Opnieuw pech voor Zinho Vanheusden: hij heeft een breukje in zijn voet

Zinho Vanheusden maakte nog maar net zijn wederoptreden of hij ligt alweer in de lappenmand.

Zinho Vanheusden was nog maar net terug na een revalidatie van een zes maanden na een knieblessure. AZ Alkmaar huurt de verdediger van Inter en was voorzichtig met zijn comeback. Maar nu heeft hij opnieuw een blessure opgelopen, dat meldt Het Laatste Nieuws.

Vanheusden mocht in de Eredivisie tegen Groningen en FC Utrecht invallen en ook in de Conference League tegen Apollon Limassol. Maar in de wedstrijd tegen FC Utrecht vorig weekend liep het mis.

Ex-Club Brugge speler Bas Dost plantte zijn voet vol op die van Vanheusden. Hij speelde nog wel de match uit en er werd gedacht aan een kneuzing. Uit een onderzoek bleek echter dat Vanheusden een fractuur heeft aan de aanhechting van de kleine teen. Hij is dan ook meerdere weken out.