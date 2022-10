Robin Veldman loodst U23 Anderlecht naar koppositie: "Eigenlijk hadden we al een mooie bonus kunnen hebben"

De RSCA Futures staan toch ietwat verrassend aan kop in de Challenger Pro League. De jonge wolven van Robin Veldman doen het heel goed. Afwachten of ze dit kunnen volhouden.

“De titel is geen must, maar we proberen wel opleiding te koppelen aan resultaten", aldus de Nederlander. "De individuele ontwikkeling van onze jonge talenten primeert op de resultaten, maar we starten wel elke wedstrijd met de bedoeling om te winnen. Eigenlijk hadden we nu al met een mooie bonus op kop kunnen prijken. Op RWDM gaven we in de slotfase een wenkende zege uit handen, tegen Club NXT bleven we na een dominante partij steken op een gelijkspel.”

Intussen verliest hij wel de ene na de andere speler aan de A-ploeg. Nu ook Moussa N'Diaye. En straks Lucas Stassin? “Laat Lucas nog maar verder groeien bij ons. Tegen Virton miste hij in de eerste helft een strafschop en ook nog een andere opgelegde kans. Met Silva, Esposito, Raman en Stroeykens beschikken we bij de A-ploeg echt wel over voldoende offensief talent. Als hij dit jaar enkele selecties kan veroveren bij de A-ploeg en enkele invalbeurten, mogen we praten over een geslaagd seizoen.”