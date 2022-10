Sportief directeur PSG Luis Campos valt uit de lucht over nieuw Mbappé bommetje

Na de contractverlenging deze zomer lijkt de liefde tussen PSG en Mbappé opnieuw bekoeld. Bij PSG vallen ze uit de lucht

Na heel wat speculatie tekende Kylian Mbappé in mei toch een nieuw contract bij PSG tot 2025. Er waren heel wat geruchten dat de Fransman naar Real Madrid zou vertrekken, maar dat hij uiteindelijk toch niet.

Het Spaanse MARCA, huiskrant van Real Madrid, bracht dinsdag echter het nieuws dat de relatie tussen Mbappé en PSG alweer helemaal verzuurd zou zijn en hij in januari mogelijk al zou vertrekken. Sportief directeur Luis Campos reageerde voor de match tegen Benfica bij Canal+.

“Dit is toch ernstig omdat ook mijn naam in het artikel staat. Ik zie Kylian Mbappé zo vaak en hij heeft mij nooit iets gezegd over een vertrek in januari. De voorzitter heeft me ook nooit iets gezegd over een transfer in januari. Ik ben hier dus om duidelijk te ontkennen en duidelijk te zeggen dat Kylian nooit gezegd heeft dat hij PSG wil verlaten. Niet aan mij en niet aan de voorzitter.”