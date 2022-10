Zulte Waregem haalt Gano weer bij A-kern, spits heeft zijn excuses voor gedrag aangeboden

Zulte Waregem heeft een extra troef in de strijd tegen degradatie. Aanvaller Zinho Gano zat de voorbije maanden in de B-kern omwille van zijn gedrag richting ploegmaats en staf, maar heeft daarvoor nu zijn excuses aangeboden.

De terugkeer van de boomlange spits bij de A-kern heeft dus niets te maken met de sportieve resultaten. Mbaye Leye liet dit weekend nog blijken dat hij niet van plan was om hem te rehabiliteren, maar Gano had de boodschap zelf begrepen. In een gesprek met zijn trainer bood hij zijn excuses aan voor zijn gedrag, weet Het Nieuwsblad.

Daarna besliste Leye dat hij weer mocht meetrainen. Maar er worden nu niet meteen mirakels van hem verwacht. Hij heeft een gebrek aan matchritme en heeft een fysieke achterstand. Vooraleer die weggewerkt is, zullen er nog verschillende weken passeren. Wellicht staat hij vandaag wel al op het oefenveld.