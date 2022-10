Jürgen Klopp geprikkeld op persconferentie: "Doe me een plezier en stel je eigen vraag"

Na de nederlaag tegen Arsenal moet Liverpool in de Champions League aan de bak tegen Rangers.

Dietmar Hamann, voormalig Liverpool-middenvelder, had op de Duitse televisie wat kritiek gegeven op Liverpool en vindt dat Liverpool "een vonk" mist.

Vinny O'Connor een journalist van Sky Sports herhaalde die woorden, maar daar was Klopp niet van gediend. "Ik hoorde dat Liverpool een vonk nodig heeft, hoe voel jij dat?", zei O'Connor. Klopp onderbrak hem en zei: "Wie zei dat?" Waarop O'Connor antwoordde: "Didi Hamann." Klopp antwoordde vervolgens sarcastisch terug: "Oh geweldig, hij is een fantastische bron. Overal gerespecteerd." O'Connor: "Voormalig Liverpool-middenvelder, natuurlijk..."

Klopp wilde niet dat O’Connor nog het woord ‘vonk’ gebruikte en een vraag in zijn eigen woorden stelde. Volgens Klopp moet zijn team gewoon blijven vechten. Als het team van Klopp wint tegen Rangers is het bijna zeker van de volgende ronde in de Champions League.