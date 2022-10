Juventus-president Agnelli na pijnlijke nederlaag tegen Maccabi Haifa: "Ik ben beschaamd"

Juventus ging dinsdag pijnlijk de boot in tegen Maccabi Haifa.

Juventus is ziek, doodziek. Het moest winnen tegen Maccabi Haifa om de groepsfase van de Champions League te overleven. Maar dat deed het niet en met 3 op 12 en vijf punten achterstand op Benfica en PSG moet het 6 op 6 halen tegen die twee ploegen. Juventus overleeft zo mogelijk voor het eerst in acht jaar de groepsfase niet.

President Andrea Agnelli is teleurgesteld in wat zijn team op de mat brengt. "Ik schaam me dood voor wat onze club op dit moment laat zien. In dit soort situaties gaat het niet om één persoon. Ik ben enorm boos, maar ik weet ook dat je met elf spelers een wedstrijd speelt. Je wint en verliest met zijn allen. Het is een probleem wat de hele groep zich moet aanrekenen, zei hij aan Sky Sport Italia.

Het vertrouwen in coach Massimiliano Allegri blijft wel behouden. “Allegri is onze coach en hij zal de trainer van Juventus blijven. Het kan niet de fout zijn van de coach dat wij letterlijk elk duel verliezen op het middenveld. We moeten onze mentaliteit terug vinden. Alleen daardoor kan ons team hun kwaliteiten weer tonen.”