Silvio Proto zou opstelling Anderlecht tegen West Ham weer aanpassen: "Logica zelve"

Silvio Proto verdedigde 372 het doel van Anderlecht en geeft zijn kijk op de verplaatsing naar West Ham.

Anderlecht verloor vorige week nipt onderuit thuis tegen West Ham, nu gaat Anderlecht op bezoek bij de Hammers. Tegen KV Mechelen vorig weekend schakelde Felice Mazzu plots om van een 3-5-2 naar een 4-4-2.

In de Belgische competitie zou Silvio Proto die opstelling behouden of in een opstelling met een viermansdefensie spelen omdat Anderlecht dan offensief beter voor de dag kan komen.

Tegen West Ham moet Anderlecht wel weer in een 3-5-2 spelen vindt Proto: “Voor een verplaatsing naar Londen is het de logica zelve dat Mazzu het middenveld versterkt en de verdediging stabiliseert. Dat systeem is heel geschikt wanneer je weet dat je de match zal moeten ondergaan en op een counter moet rekenen”, zegt hij bij Het Laatste Nieuws.