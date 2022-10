West Ham-trainer David Moyes geeft mooi compliment aan Anderlecht: "Zat dicht bij elkaar vorige wedstrijd"

Anderlecht maakt de mooie verplaatsing naar West Ham.

Anderlecht verloor vorige week thuis van West Ham na een goal van Scamacca tien minuten voor tijd. Fabio Silva miste de kans op de gelijkmaker nog en kopte in het bereik van doelman Areola.

Ook David Moyes, de coach van West Ham, vond dat er erg weinig verschil zat tussen beide ploegen. “We waren net een tikkeltje beter. Ik denk dat het belangrijkste voor ons is om door te gaan met het creëren van kansen, en ze ook af te maken” zei Moyes op zijn persconferentie.

"Anderlecht speelde goed en Silkeborg heeft ook laten zien dat ze kunnen winnen. Maar we hebben nu twee thuiswedstrijden en we weten dat als we er één winnen, we ons waarschijnlijk zullen kwalificeren.”

West Ham won vier van zijn laatste vijf wedstrijden en speelt ook steeds beter. West Ham startte de vorige wedstrijd tegen Anderlecht met Paqueta, Scamacca en Rice op de bank. Samen zijn de drie 150 miljoen euro waard en Moyes liet ze pas invallen in minuut 70. Als die drie donderdag starten is het een ander verhaal voor Anderlecht.