Bij KV Kortrijk is er alvast geen plek voor onderschatting voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem: "Een gewond dier is dubbel zo gevaarlijk"

Dit weekend staat de West-Vlaamse derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem op het programma. Bij Adnan Custovic is er alvast geen onderschatting van de tegenstander.

"Veel van de spelers bij beide teams kennen dat derbygevoel misschien niet maar ik weet dat het ontzettend belangrijk is voor onze supporters. Ook voor hen moet iedereen een tandje bijsteken”, vertelt Adnan Custovic in de voorbeschouwing voor de wedstrijden tegen Zulte Waregem tegenover Het Nieuwsblad.

“We mogen Zulte Waregem zeker niet onderschatten. Een gewond dier is dubbel zo gevaarlijk en mij zal je nooit horen zeggen dat Zulte Waregem de zwakste ploeg van de reeks is, integendeel. Achterin hebben ze veel ervaring, Fadera en Vossen mag je nooit uit het oog verliezen en zijn voor mij klasbakken. Gano? Ik ken hem want werkte nog samen met hem bij KV Oostende. Zinho is misschien niet de meest gemakkelijke maar op het veld kan hij wegen op een verdediging”, sloot hij af.