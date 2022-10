Joseph Okumu kijkt naar bestuur AA Gent over transfer: "Hopelijk nooit egoïstisch"

Afgelopen zomer vroeg AA Gent voor Joseph Okumu maar liefst 15 miljoen euro, maar hij bleef in de Ghelamco Arena.

Het kan verkeren zegt men wel eens. In het geval van Joseph Okumu is dat wel heel erg toepasselijk. Hij leek zelfs van plan om de schoenen aan de haak te hangen enkele jaren geleden. “Vier jaar geleden ploeterde ik nog, nu bieden ze miljoenen voor mij”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Dat AA Gent wilde meespelen voor de titel was een reden om aan boord te blijven, maar hij hoopt ook dat dit nooit tegen hem zal keren. “Dat vind ik zelf ook interessanter dan elders drie keer zoveel verdienen en er voor de rest gewoon zitten. Ik hoop alleen dat de club nooit egoïstisch wordt en op een dag alleen kijkt naar het eigenbelang.”

Dat hij een transfer miste deze zomer, zover denkt hij niet. “Stel dat ik teleurgesteld ben en mezelf inprent dat ik al het niveau voor Monaco of Leicester heb. Dan zit ik nu slechts bij Gent. Dan begin je neer te kijken op de mensen hier. Dat wil ik nooit. Daarom ben ik niet teleurgesteld.”