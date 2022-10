Julien De Sart : "Het Gent van de eerste helft is niet het echte Gent"

Gent verdedigde lusteloos en koortsachtig op het veld van Djurgardens en staan nu op de 3de plaats in hun groep.

Julien De Sart was zeer teleurgesteld na de 4-2 nederlaag tegen het Zweedse Djurgardens. Gent staat nu derde in zijn groep met vier punten. Molde heeft er zeven, Djurgardens heeft er tien.

“Onze prestatie in het eerste uur is het typische voorbeeld van hoe het niet moet. Het is onbegrijpelijk. Deze nederlaag is echter het gevolg van een collectief falen, niet alleen van de verdedigers. Na de 4-0 had ik echt het gevoel dat we deze ploeg konden verslaan , vooral toen we aan onze comeback begonnen”, zei De Sart achteraf.

De verdediging en vooral Torunarigha was onzichtbaar, maar De Sart wil geen schuldige aanwijzen. “Dat heeft geen zin. Je bent prof en je moet gewoon je werk doen. Zelfs als de situatie dramatisch is. De ontmoeting van zondag (tegen Mechelen) nadert snel en we moeten samen vechten. Het Gent van het eerste uur is niet de echte Gent, en dat moeten we zo snel mogelijk bewijzen