Advocaten maken hun intrede in de voetbalmakelarij: "Zelfs makelaars met een grote naam worden er nerveus van"

Steeds meer advocaten komen in de voetbalmakelerij terecht. Eén daarvan is Omar Souidi, de Antwerpse advocaat is nu al een tijdje bezig met het begeleiden van spelers en het staat hem wel aan. Maar niet iedereen is zo blij met die trend.

''Ik ben voetbalmakelaar geworden omdat ik al m'n hele leven lang een voetbaldier ben. Ik ken veel mensen in het voetbal. Ik heb goede banden met de bazen van verschillende clubs, waaronder Antwerp. Er kwamen voetballers naar me toe die zeiden: 'Je bent gemaakt om spelersmakelaar te worden.' Ik moet toegeven: ik voel me als een vis in het water", legt Souidi uit in HLN.

De gevestigde waarden zien het blijkbaar niet graag gebeuren. ''Het is in de makelaarswereld geen nadeel gepokt en gemazeld te zijn in het strafrecht. We hebben ervaring met leeuwenkuilen. Een aantal bevriende makelaars toonden me WhatsApp-conversaties van collega's waaruit blijkt dat ze ons niet graag zien komen. Er bestaat blijkbaar een zekere jaloezie of argwaan tegenover mensen die universitair geschoold zijn en een sterk netwerk hebben. Zelfs makelaars met een grote naam worden er nerveus van."