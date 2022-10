Cuypers is niet bang voor ex-club: "Ik reken KV Mechelen niet bij de degradatiekandidaten"

Hugo Cuypers is momenteel topschutter bij AA Gent. Zijn doelpunten worden gemist bij zijn ex-club KV Mechelen, die hij dit weekend in de ogen kijkt.

Zowel KVM als Gent hebben de punten broodnodig. Een herhaling van vorig seizoen zou in Gent zwaar vallen. "Voor ons zou dat geen geslaagd seizoen zijn. Uiteraard wordt het niet makkelijk om bij die eerste vier te geraken. Als we er niet bij zijn, hebben we het alleen aan onszelf te wijten. Maar er zijn nog genoeg wedstrijden", aldus Cuypers in GvA.

"En wat KV Mechelen betreft: ik reken hen niet bij de degradatiekandidaten. Maar het is een beetje hetzelfde verhaal als bij ons: ze gaan een reeks moeten neerzetten om hun doel te behalen. En dan kunnen ze Play-off 2 halen. Dat is vorig jaar ook gelukt. We waren er uiteindelijk ook maar net bij omdat we het thuis tegen Kortrijk nog omkeren. Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken.”

Genade gaat hij wel niet tonen. “Tja, dat is voetbal. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij het zondag over de streep kunnen trekken. Of het nu tegen Mechelen is of niet, dat maakt niet uit. We hebben al genoeg punten laten liggen.”