Verrassing van formaat: "Van 2013 geleden dat ik nog een wedstrijd op hoogste niveau speelde"

Zaterdag kreeg Jo Coppens de kans om zich te bewijzen in doel bij STVV nadat Daniel Schmidt geblesseerd was.

31 jaar oud is Jo Coppens, ooit nog een topper in wording bij Cercle Brugge en de jeugdelftallen van de nationale ploeg met onder andere Hazard en Benteke.

“Het was van 2013 geleden dat ik nog eens een wedstrijd op het hoogste niveau had gekeept. Het was echt genieten vandaag”, vertelt hij aan Sporza.

“Maar dat is het voor elke keeper, als je in zo'n ploeg terechtkomt. Alle jongens leggen hun kop ervoor. Ik heb eigenlijk niets te doen gehad.”

Met uiteraard ook iets moois in het verschiet. Woensdag speelt STVV immers tegen Club Brugge in het Jan Breydelstadion. “Een mooie wedstrijd. Dat zou thuiskomen zijn voor mij”, besluit de Limburger.