Cyriel Dessers vertrokken bij Cremonese: "Dit was mijn droom"

Het duurde eventjes, maar afgelopen weekend scoorde Cyriel Dessers bij Cremonese voor de tweede week op rij.

Na enkele droge weken scoort Cyriel Dessers twee matchen na elkaar. “Het was een mooi gevoel, maar ik ben er altijd rustig onder gebleven”, zegt Dessers aan Het Laatste Nieuws.

“Vroeger had ik mij er wellicht drukker over gemaakt. Inmiddels ben ik meer ervaren. Ik weet wat ik kan en ben zeker dat ik mijn plaats in deze competitie heb. Natuurlijk, ik kan het nu wel zeggen. Maar ik verwacht dat ik het ook zal laten zien.”

De Serie A is alvast een fantastische competitie voor Dessers. “Dit was mijn droom. Ik heb al in een vol Olimpico gespeeld tegen Roma, trof Inter in San Siro en maakte onlangs tegen een sterk Napoli mijn eerste goal. We verloren met 1-4, maar ik scoorde de gelijkmaker. Dan kan je tenminste juichen.”

Cremonese staat voorlopig negentiende en won nog geen enkele match. “Zo voel ik dat tot nu toe niet. Als de achterstand naar het einde toe zou oplopen, krijg je dat misschien wel. Het zou dus ideaal zijn om tegen dan boven de gevarenzone te staan.”