Een ontslag is niét aan de orde, maar... Vanhaezebrouck moét dit seizoen wel deze doelstelling halen met KAA Gent

Het zit er bovenarms op tussen Hein Vanhaezebrouck en Ivan De Witte. Toch moet de coach van KAA Gent voorlopig niet vrezen voor ontslag. Al lijkt zijn doelstelling wel héél duidelijk.

Hein Vanhaezebrouck en Ivan De Witte vechten dezer dagen een open oorlogje uit. De voorzitter is dan wel niet tevreden met de prestaties van KAA Gent, maar schijn kan ook bedriegen. Het Opperhoofd weet héél goed wat hij doet.

Ondanks de harde woorden heen en weer zijn De Witte en Vanhaezebrouck nog steeds familiaal in de persoonlijke omgang. Wat we daarmee bedoelen? Beide partijen weten héél goed wat ze aan elkaar hebben. De ruzie moet er vooral voor zorgen dat alles en iedereen in de Ghelamco Arena wakker wordt geschud.

Geen ontslag, wél duidelijke doelstelling

Want de feiten zijn ook wat ze zijn: de Buffalo’s misten al twee seizoenen op rij play-off 1. Het is dus géén optie om ook dit seizoen opnieuw buiten die top vier te eindigen. Schrijf het dus maar op: Vanhaezebrouck moet zich pas echt zorgen maken als…