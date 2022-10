Iker Casillas neemt het op voor Thibaut Courtois: "Ik snap het niet"

Thibaut Courtois werd verkozen tot de beste doelman van het afgelopen jaar, maar nadien ging het ook over zijn plaats binnen de Ballon d'Or. Hij was er zelf niet tevreden mee.

Na de verkiezing van de Ballon d'Or was er wat controverse. Thibaut Courtois eindigde op een 7e plaats. Te laag volgens zichzelf, maar ook volgens anderen.

Ex-doelman en legende van Real Madrid Iker Casillas nam het op voor Courtois: "Ik snap nog steeds niet waarop de mensen die voor de Ballon d'Or mogen stemmen, gebaseerd zijn. Ik ben niet blij dat hij niet op het podium staat."

Casillas was wel tevreden dat Courtois de trofee voor beste doelman had gewonnen. "Hij is met voorsprong de BESTE DOELMAN ter WERELD", klonk het.