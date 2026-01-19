DONE DEAL: Nieuwe aanvaller tekent, ambitie top-6 wordt iets nadrukkelijker

Foto: © photonews

Standard wil dit seizoen maar wat graag doorgroeien en gaan meespelen om de top-6. Het heeft de komst van een nieuwe aanvaller op huurbasis officieel bekendgemaakt. Bernard Nguene komt over van OGC Nice.

Na Teddy Teuma en Gustav Mortensen haalt Standard ondertussen al zijn derde wintertransfer binnen. De komst van Bernard Nguene (19 jaar) aan de oever van de Maas is vanavond officieel bevestigd door stamnummer 16.

De jonge Kameroense aanvaller Bernard Nguene, die in 2024 bij OGC Nice terechtkwam, komt op huurbasis mét een aankoopoptie. Dit seizoen speelde hij 12 wedstrijden voor de Aiglons, waarvan 6 in de Ligue 1, zonder een doelpunt te scoren.

Bernard Nguene is een polyvalente aanvaller voor Standard

Voordat hij dit seizoen bij het A-team werd opgenomen, had Nguene echter al laten zien wat hij kon in het U19-team, door 4 doelpunten te maken in 5 wedstrijden voor de jeugd van Nice. Bernard Nguene is een centrale spits die ook op de rechtervleugel kan spelen.

"Ik geloof dat het voorstel van Standard de Liège op het juiste moment komt voor mij en ik kan niet wachten om mijn kwaliteiten ten dienste van het team te stellen", verklaarde de Kameroense Bernard Nguene.

Dat deed hij op de officiële website van Standard de Liège. Na de aankomst van linksachter Gustav Morgensen en de voormalige Union-speler Teddy Teuma, is dit al de derde transfer van Standard in deze wintermercato. De ambitie is de top-6 en daar gaan ze alles voor doen, zo lijkt het.

