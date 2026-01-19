Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht?

Club Brugge staat dinsdag voor een cruciale Champions League-opdracht in Astana. Na een pijnlijke week met twee nederlagen móét blauw-zwart reageren tegen Kairat Almaty, al probeert Ivan Leko de focus volledig op zijn groep te houden.

Club Brugge speelt dinsdagnamiddag in Astana de Champions League-wedstrijd tegen Kairat Almaty. Een must-win na de nederlagen tegen Charleroi en La Louvière voor de troepen van Ivan Leko. De Kroatische coach moet zijn spelers klaarstomen voor een cruciaal duel.

"De omstandigheden? We hebben ons best gedaan om alles top te organiseren", zegt Leko volgens Het Nieuwsblad. "Zodat de spelers zo weinig mogelijk impact voelen. Ja, het is ver en koud. Maar ik ben blij met hoe alles verlopen is."

Leko blijft rustig ondanks must-win-situatie

Club vloog zondag al richting Kazachstan. "Iedereen wil zich zo snel mogelijk aanpassen. En daarom zijn we hier ook vroeger heen getrokken. Ik heb er alle vertrouwen in", gaat hij verder.

Ondertussen blijft de situatie lastig. Club zit in een serieuze dip, net nu de wintermercato aan de gang is. Zal het clubbestuur nog ingrijpen door extra versterking te halen? En is dat nodig? "Versterking? Daar ben ik niet mee bezig", vertelt Leko nog.



"Er is voldoende kwaliteit om een resultaat te halen tegen elk team. Dat hebben ze al genoeg getoond. Ik heb vertrouwen in het bestuur. Zij bekijken hoe het team zo sterk mogelijk kan worden. Met de staf focussen we ons vooral op het team en de match van morgen", aldus de Club-coach.