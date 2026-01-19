'Cercle Brugge wil voormalige CPL-verdediger terug naar België halen'

Cercle Brugge heeft de weg omhoog gevonden en pakt weer punten in de degradatiestrijd. Toch wil de Vereniging zich indekken en kijkt het al vooruit naar extra defensieve versterking.

Cercle Brugge is plots goed op dreef. De Vereniging won afgelopen weekend met het kleinste verschil van KVC Westerlo, waardoor het ondertussen al 7 op 9 pakte tegen de Kemphanen, Union SG en OHL.

Maar de degradatiestrijd belooft nog spannend te worden, aangezien ook Dender punten pakte tegen Antwerp. Cercle wil zich deze winter nog versterken en denkt daarvoor aan een voormalige CPL-speler.

Terugkeer naar België lonkt voor ex-RWDM-verdediger

Volgens transferexpert Rudy Galetti toont Cercle Brugge concrete interesse in Christ Makosso, van Luton Town. Er zijn al gesprekken geopend voor de centrale verdediger.

De 21-jarige Congolees speelde van januari 2024 tot januari 2025 nog bij RWDM, waar hij 23 keer in actie kwam. Bij Luton zit hij momenteel op een zijspoor, hij valt er steeds buiten de selectie, of hij mag op de bank plaatsnemen (zonder in te vallen).



Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op 850.000 euro. Makosso zou zelf wel openstaan voor een terugkeer naar België. Wordt ongetwijfeld vervolgd...