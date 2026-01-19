Rode Duivel Amadou Onana komt met groot nieuws

Amadou Onana is doorgaans vrij discreet over zijn privéleven, maar maakte bij de microfoon van RTBF mooi nieuws bekend: de Rode Duivel is papa geworden.

"Ik kondig het nu aan: ik ben een maand geleden papa geworden", onthulde hij. "Prachtig nieuws. Het is een jongetje, hij stelt het goed. De mama stelt het goed. Alles verloopt super."

Een groot moment voor Amadou Onana

Dat verandert uiteraard het leven van de Rode Duivel. "Het verandert heel veel. Het toont wat echt belangrijk is in het leven. Hoe ik naar deze nieuwe rol kijk? Ik leer elke dag bij, maar ik geniet van elk moment."

Het is bijzonder mooi nieuws voor de verdedigende middenvelder, enkele maanden voor het WK 2026, dat zal plaatsvinden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Helaas is hij momenteel geblesseerd aan de hamstrings en miste hij de voorbije drie Premier League-wedstrijden.

Aston Villa verloor zondag bovendien met 0-1 van Everton. Een moeilijke nederlaag voor de Villans, die bij winst of een gelijkspel Manchester City hadden kunnen voorbijsteken in het klassement en de tweede plaats hadden kunnen innemen.


Donderdag trekt Aston Villa naar Turkije. De Engelse club neemt het in de Europa League op tegen Fenerbahçe. In de stand van de competitiefase staan de mannen van Unai Emery momenteel derde met 15 op 18.

