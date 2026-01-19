Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"
Foto: © photonews
Club Brugge beleefde een dramatische week. Na de bekeruitschakeling tegen Charleroi volgde ook een pijnlijke competitienederlaag tegen RAAL La Louvière. Volgens Peter Vandenbempt zijn de problemen structureel en dringend.

Club Brugge heeft een enorm slechte week achter de rug. Blauw-zwart werd uit de beker geknikkerd door Charleroi en in het weekend werd er met 2-3 verloren van RAAL La Louvière. Peter Vandenbempt is hard.

"Club slikte 3 tegendoelpunten tegen de slechtst scorende ploeg in de competitie. Doelman Jackers was wellicht toch niet helemaal fit, want hij zag er 2,5 keer niet goed uit", opent hij bij Sporza. "Er was ook nog zwak verdedigen en onbegrijpelijk ver achteruit gaan lopen. Na de gelijkmaker kwam er ook geen reactie."

Zorgen stapelen zich op bij blauw-zwart

Onder Nicky Hayen liep het dan toch nog een pak beter dan nu. "Ik denk niet dat Bart Verhaeghe daarvoor van trainer gewisseld heeft", merkt Vandenbempt op. "En ook te onthouden: net als tegen Charleroi was het voetbal van Club Brugge zwak, met veel balverlies en foute keuzes."

"Het geeft ook veel ruimte en kansen weg onder Ivan Leko. Dat was eigenlijk al zo in de eerste helft tegen Dender", gaat de commentator verder. En dus... "Grote zorgen voor Club Brugge, dat dringend scherper en beter moet verdedigen."

Dinsdag krijgen de Bruggelingen een nieuwe kans, tegen Kairat Almaty in de Champions League. Zondag vertrok de groep al met het vliegtuig richting Kazachstan. Daar is het wel écht van moeten voor Leko en zijn troepen.

Want als er niet gewonnen wordt... "Dan is het écht crisis", zegt Vandenbempt. "Op papier is Club drie keer beter dan Kairat. Maar met dit niveau aan de bal en in verdedigend opzicht, loopt het in Astana ook slecht af."

Club Brugge

