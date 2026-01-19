'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details

Anderlecht staat op het punt zijn keeperskwestie op te lossen. Met een nakend vertrek van Mads Kikkenborg schakelt paars-wit snel door en lijkt de nieuwe nummer twee al vast te liggen.

Anderlecht is deze winter op zoek gegaan naar een nieuwe tweede doelman. Mads Kikkenborg wil graag weg en heeft al een persoonlijk akkoord met Molde, alleen moest paars-wit eerst een vervanger halen.

Die zal er heel snel komen nu. Zoals we eerder al meldden zou de nieuwe keeper van Anderlecht Justin Heekeren worden. Hij ligt momenteel nog onder contract bij Schalke 04.

Akkoord met Schalke, medische testen volgen snel

Sky Sport-journalist Florian Plettenberg meldt nu dat het een 'done deal' is. Anderlecht zou een volledig akkoord hebben bereikt met Schalke. De medische tests staan maandag al op de planning.

De Duitse tweedeklasser zal nog 500.000 euro vangen voor zijn doelman, inclusief bonussen. De 25-jarige doelman zal een contract tekenen tot 2029 bij paars-wit.



Voor de fanatieke volgers van het Belgische voetbal doet zijn naam waarschijnlijk een belletje rinkelen. Van eind januari 2024 tot en met juni 2024 werd Heekeren al uitgeleend aan Patro Eisden Maasmechelen. Hij stond er 14 keer tussen de palen en realiseerde maar liefst 8 clean sheets.