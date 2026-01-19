Hein Vanhaezebrouck is streng: "Overal problemen bij Club Brugge"

Hein Vanhaezebrouck is streng: "Overal problemen bij Club Brugge"
Club Brugge leed dit weekend opnieuw pijnlijk puntenverlies. In eigen huis werd verloren van La Louvière. En dus staat er extra druk op het treffen in Kazachstan tegen Kairat Almaty. Hein Vanhaezebrouck heeft zich scherp uitgelaten over de zaak.

Club Brugge heeft - zelfs met deze kern - volgens Hein Vanhaezebrouck een kans om dit seizoen de titel te pakken. "Daarvoor steekt Union SG er volgens mij dit seizoen niet genoeg bovenuit om zeker te zijn kampioen te spelen."

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de probleemsituatie bij Club Brugge

"Dus ook zonder versterkingen kan Club Brugge zeker nog kampioen worden", aldus Vanhaezebrouck in Een-Tweetje. "De problemen voor Club Brugge bevinden zich wel een beetje overal, moet ik heel eerlijk zeggen."

"Het begint in doel, waar de derde doelman zich nu ook heeft geblesseerd. In de verdediging vind ik de rechtsachter een kwetsbare positie vinden en dat blijft volgens mij zo. Als Ordonez uitvalt, zie je dat Mechele het meteen moeilijk krijgt ..."

Algemeen probleem ook volgens Tuur Dierckx

"Op het middenveld is het ook zoeken. Onyedika is er niet bij en Vetlesen is toch anders. En ook voorin is het nog zoeken. Het is een algemeen probleem. Tzolis lijkt me een tikje te krijgen door maar derde te worden bij de Gouden Schoen."

Tuur Dierckx pikte meteen in: "Ik ben het eens met Hein. Als Tzolis minder is, dan blijft er niet veel over. Voorheen waren er een paar spelers die het verschil konden maken als het collectief even wat minder ging, dat blijft nu uit."

Volg Kairat Almaty - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 16:30 (20/01).

