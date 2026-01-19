In de slipstream van Bertaccini? Jeugdproduct KV Mechelen via Club Luik klaar voor eerste klasse

Na Adriano Bertaccini en Oumar Diouf kan RFC Liège nu rekenen op Frédéric Soelle Soelle, die in minder dan 90 seconden twee doelpunten maakte tegen Francs Borains. De 20-jarige Belgo-Senegalees spits lijkt zo stilaan klaar voor eerste klasse te raken.

RFC Liège is de wintermercato op een moeilijke manier gestart. Terwijl de transferperiode op 6 januari zijn deuren heeft geopend, hebben de Sang & Marine al een belangrijke speler verloren: Dario Sarmiento, teruggekeerd naar Club Atlético Tigre. En ook Diouf staat in het uitstalraam.

Deze zomer is de Senegalese aanvaller aangekomen, die al acht doelpunten in de Challenger Pro League heeft gescoord en zo snel de belangstelling van meerdere clubs uit eerste klasse heeft getrokken. Hij zou binnenkort bij STVV aansluiten, ondanks serieuze onderhandelingen met KAA Gent.

Bertaccini, Diouf, Soelle Soelle: het lijstje wordt groot

RFC Liège heeft echter al zijn vervanger in de groep geïdentificeerd. Frédéric Soelle Soelle zou meer speeltijd krijgen met het vertrek van Oumar Diouf en heeft dit weekend tegen de Francs Borains al zijn kans gegrepen.

Uitgeleend door RWDM Brussels heeft de 20-jarige belgo-Senegalees zijn eerste doelpunt gescoord tegen Genk in oktober. In 314 minuten voor zijn nieuwe club zit hij ondertussen al aan vijf eenheden voor Luik.

Frédéric Soelle Soelle, de nieuwe spits om te volgen bij RFC Liège

Opgeleid bij KV Mechelen sloot Frédéric Soelle Soelle zich daarna aan bij RWDM, waar hij er niet in slaagde zich langdurig te handhaven in de basis. Bij RFC Liège krijgt hij nu een ongekende kans in zijn carrière: die om het seizoen als vaste basisspeler te eindigen bij een profclub.





Zijn twee doelpunten tegen Francs Borains, een rake afwerking met de linkervoet en een fraaie kopbal, hebben het potentieel bevestigd dat de Luikse club in hem ziet. Om Oumar Diouf op te volgen, zal hij blijven scoren en aan Gaëtan Englebert moeten bewijzen dat hij de schouders heeft om de verantwoordelijkheden die ermee gepaard gaan op zich te nemen.

Als vijfde in de Challenger Pro League heeft RFC Liège sinds zijn terugkeer in de professionele wereld vaak kunnen rekenen op een productieve doelpuntenmaker. Adriano Bertaccini, die ook na slechts zes maanden naar STVV vertrok ondanks de interesse van meerdere clubs is daarvan een voorbeeld. De prestaties van de vervanger van Oumar Diouf zullen dan ook met aandacht worden gevolgd, en Frédéric Soelle Soelle heeft nog een mooie kans om tot het einde van het seizoen te spelen.