Analyse In de slipstream van Bertaccini? Jeugdproduct KV Mechelen via Club Luik klaar voor eerste klasse

In de slipstream van Bertaccini? Jeugdproduct KV Mechelen via Club Luik klaar voor eerste klasse
Foto: Nicolas Darimont

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na Adriano Bertaccini en Oumar Diouf kan RFC Liège nu rekenen op Frédéric Soelle Soelle, die in minder dan 90 seconden twee doelpunten maakte tegen Francs Borains. De 20-jarige Belgo-Senegalees spits lijkt zo stilaan klaar voor eerste klasse te raken.

RFC Liège is de wintermercato op een moeilijke manier gestart. Terwijl de transferperiode op 6 januari zijn deuren heeft geopend, hebben de Sang & Marine al een belangrijke speler verloren: Dario Sarmiento, teruggekeerd naar Club Atlético Tigre. En ook Diouf staat in het uitstalraam.

Deze zomer is de Senegalese aanvaller aangekomen, die al acht doelpunten in de Challenger Pro League heeft gescoord en zo snel de belangstelling van meerdere clubs uit eerste klasse heeft getrokken. Hij zou binnenkort bij STVV aansluiten, ondanks serieuze onderhandelingen met KAA Gent.

Bertaccini, Diouf, Soelle Soelle: het lijstje wordt groot

RFC Liège heeft echter al zijn vervanger in de groep geïdentificeerd. Frédéric Soelle Soelle zou meer speeltijd krijgen met het vertrek van Oumar Diouf en heeft dit weekend tegen de Francs Borains al zijn kans gegrepen.

Uitgeleend door RWDM Brussels heeft de 20-jarige belgo-Senegalees zijn eerste doelpunt gescoord tegen Genk in oktober. In 314 minuten voor zijn nieuwe club zit hij ondertussen al aan vijf eenheden voor Luik.

Frédéric Soelle Soelle, de nieuwe spits om te volgen bij RFC Liège

Opgeleid bij KV Mechelen sloot Frédéric Soelle Soelle zich daarna aan bij RWDM, waar hij er niet in slaagde zich langdurig te handhaven in de basis. Bij RFC Liège krijgt hij nu een ongekende kans in zijn carrière: die om het seizoen als vaste basisspeler te eindigen bij een profclub.

Zijn twee doelpunten tegen Francs Borains, een rake afwerking met de linkervoet en een fraaie kopbal, hebben het potentieel bevestigd dat de Luikse club in hem ziet. Om Oumar Diouf op te volgen, zal hij blijven scoren en aan Gaëtan Englebert moeten bewijzen dat hij de schouders heeft om de verantwoordelijkheden die ermee gepaard gaan op zich te nemen.

Als vijfde in de Challenger Pro League heeft RFC Liège sinds zijn terugkeer in de professionele wereld vaak kunnen rekenen op een productieve doelpuntenmaker. Adriano Bertaccini, die ook na slechts zes maanden naar STVV vertrok ondanks de interesse van meerdere clubs is daarvan een voorbeeld. De prestaties van de vervanger van Oumar Diouf zullen dan ook met aandacht worden gevolgd, en Frédéric Soelle Soelle heeft nog een mooie kans om tot het einde van het seizoen te spelen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
STVV
Frederic Soelle Soelle
Adriano Bertaccini

Meer nieuws

Coosemans boos op arbitrage (en Vanhaezebrouck): Lardot laat er geen twijfel over bestaan

Coosemans boos op arbitrage (en Vanhaezebrouck): Lardot laat er geen twijfel over bestaan

20:40
Romeo Vermant komt op persconferentie met stevige opsteker Club Brugge

Romeo Vermant komt op persconferentie met stevige opsteker Club Brugge

21:00
Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases

Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases

19:40
11
Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht"

Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht"

19:00
DONE DEAL: Nieuwe aanvaller tekent, ambitie top-6 wordt iets nadrukkelijker

DONE DEAL: Nieuwe aanvaller tekent, ambitie top-6 wordt iets nadrukkelijker

20:20
2
Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent

Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent

17:40
7
De extra boost voor Zulte Waregem en het prikje naar Genk: "Tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen"

De extra boost voor Zulte Waregem en het prikje naar Genk: "Tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen"

19:20
Hein Vanhaezebrouck is streng: "Overal problemen bij Club Brugge"

Hein Vanhaezebrouck is streng: "Overal problemen bij Club Brugge"

20:00
Het lichtpuntje van Genk op bezoek bij Zulte Waregem? "Wachtte hier al lang op"

Het lichtpuntje van Genk op bezoek bij Zulte Waregem? "Wachtte hier al lang op"

18:40
Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte

Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte

16:30
1
Philippe Albert woedend na Waalse derby: "Het maakt me razend, wie is hij om hier de stoere uit te hangen?"

Philippe Albert woedend na Waalse derby: "Het maakt me razend, wie is hij om hier de stoere uit te hangen?"

18:00
Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht?

Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht?

18:20
4
Mazzu tevreden bij OH Leuven, ondanks nederlaag tegen STVV

Mazzu tevreden bij OH Leuven, ondanks nederlaag tegen STVV

15:15
3
Wintertransfer voor Promise David? Union-spits spreekt klare taal over zijn toekomst

Wintertransfer voor Promise David? Union-spits spreekt klare taal over zijn toekomst

17:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Yaya Guindo - Onyedika

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Yaya Guindo - Onyedika

16:00
Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel"

Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel"

16:15
2
Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser

Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser

17:00
2
'Cercle Brugge wil voormalige CPL-verdediger terug naar België halen'

'Cercle Brugge wil voormalige CPL-verdediger terug naar België halen'

15:00
'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details

'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details

13:30
1
Marco Ilaimaharitra kreeg het zwaar te verduren in Waalse derby: "Het was speciaal om tegen hem te spelen"

Marco Ilaimaharitra kreeg het zwaar te verduren in Waalse derby: "Het was speciaal om tegen hem te spelen"

15:30
Charleroi en RAAL domineren, maar ook één Anderlecht-speler: dit is ons team van de week Analyse

Charleroi en RAAL domineren, maar ook één Anderlecht-speler: dit is ons team van de week

14:40
'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

14:20
1
OFFICIEEL: In de basis tegen Club Brugge maar nu verlaat aanvaller La Louvière

OFFICIEEL: In de basis tegen Club Brugge maar nu verlaat aanvaller La Louvière

16:00
🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

12:20
Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

12:00
8
OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land

OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land

14:00
4
Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden

Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden

13:15
Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in

Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in

10:30
Vrancken hekelt probleem bij STVV ondanks zege tegen OH Leuven

Vrancken hekelt probleem bij STVV ondanks zege tegen OH Leuven

11:00
Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"

Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"

11:20
4
Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

13:00
13
Rode Duivel Amadou Onana komt met groot nieuws

Rode Duivel Amadou Onana komt met groot nieuws

12:40
Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit" Reactie

Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit"

09:15
In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen Analyse

In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen

11:40
3
Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

09:30
2
"Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp

"Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp

10:45
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Haex Haex over Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent CringeMedia CringeMedia over 🎥 Bijzonder slot in de finale van de Afrika Cup RememberLierse RememberLierse over Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases André Coenen André Coenen over DONE DEAL: Nieuwe aanvaller tekent, ambitie top-6 wordt iets nadrukkelijker zimbo zimbo over David Hubert met de handen in het haar: plots drie (!) sterkhouders van Union geschorst Andreas2962 Andreas2962 over OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land Andreas2962 Andreas2962 over Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht? w-b forever w-b forever over Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over "Hij zal verder raken dan ik als speler": David Hubert ziet Belgisch talent uit de schaduw treden bij Union BrechtB BrechtB over OFFICIEEL Belgische coach krijgt zijn ontslag in Nederland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved