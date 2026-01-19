Hoopgevend? Zo zit het met de grote terugkeer van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku is terug verschenen op training bij Napoli. Hij zal niet lang meer hoeven te wachten om terug te keren op de velden van de Serie A. En dat zou dan ook meteen goed nieuws kunnen zijn

Recentelijk, in een gezamenlijk interview met Marc Coucke dat aan Het Laatste Nieuws werd gegeven, gaf Romelu Lukaku (32 jaar) een update over zijn fysieke toestand, waarbij hij erkende dat de afgelopen maanden 'een hel' waren geweest, maar dat het nu veel beter met hem ging.

Big Rom helemaal op de terugweg

En blijkbaar heeft hij het niet gelogen. In Italië verspreidt het goede nieuws zich: Lukaku is terug op training. "Romelu traint al 2-3 dagen mee met de groep," onthult Raffaele Canonico, journalist bij de radiozender Radio CRC, die met Napoli samenwerkt.

"Hij is hersteld. Het is aan de coach om te beslissen wanneer, na zo'n lange blessure, hij kan spelen. Maar als een speler op de bank kan zitten, kan hij spelen," aldus Canonico. Deze week reist Napoli af naar Kopenhagen in de Champions League.

Lukaku zeer binnenkort terug, De Bruyne nog niet

In principe zal Romelu Lukaku dus met de groep meereizen, maar het blijft onzeker of hij zal spelen. En dat zou ook meteen goed nieuws kunnen zijn voor de Rode Duivels, zeker ook met oog op het WK in de VS, Canada en Mexico.



Wat Kevin De Bruyne betreft is er niets nieuws. Zoals gepland zou hij eind februari - begin maart terugkeren op de training. Het blijft afwachten of hij snel genoeg terugkeert en voldoende hersteld zal zijn om België daarna naar de VS te vergezellen voor de vriendschappelijke wedstrijden in maart aanstaande.