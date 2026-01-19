Romeo Vermant komt op persconferentie met stevige opsteker Club Brugge

Club Brugge staat onder druk, zoveel is duidelijk. Na twee opeenvolgende nederlagen moet het in de derde competitie er vol op zijn. Dat beseft ook Romeo Vermant, die wel mee is afgereisd naar Kazachstan.

Het was niet de meest leuke week voor Club Brugge afgelopen week. Eerst gingen ze eruit in de Beker van België in en tegen Charleroi, drie dagen later werd in eigen huis verloren in de competitie tegen promovendus La Louvière.

Club Brugge is het niet gewoon twee keer na elkaar te verliezen volgens Romeo Vermant

Een erg pijnlijke week en dus staat er druk op de ketel. In de Champions League winnen ze dus maar beter van Kairat Almaty. Dat beseft ook Romeo Vermant op de persconferentie die werd gegeven op maandagavond in Kazachstan.

"Het is voor een team als Club Brugge niet de gewoonte om twee keer na elkaar te verliezen. Het zal voor ons gevoel dan ook een belangrijk duel worden tegen Kairat Almaty. Als we nog competitief willen zijn voor de top-24, moeten we een resultaat halen."

Resultaat halen in Kazachstan van belang

"We moeten er dus klaar voor zijn en we willen ook een resultaat halen. Ik ben zelf fit om te spelen en ik ben klaar om minuten te maken. Ik had een tik gekregen, maar ik kan dinsdagavond spelen", had hij ook wat goed nieuws te melden.

"We hebben onze topvorm nog niet beet voor 2026. Dan is het belangrijk om als ploeg dicht bij elkaar te blijven en goed in de spiegel te kijken. De beloningen zullen zeker wel gaan komen. Het wordt een belangrijke wedstrijd tegen Kairat."