Wintertransfer voor Promise David? Union-spits spreekt klare taal over zijn toekomst

Wintertransfer voor Promise David? Union-spits spreekt klare taal over zijn toekomst
Na de overwinning tegen KV Mechelen maakt Union zich op voor een stevige uitdaging tegen Bayern München. Een wedstrijd die Promise David benadert met zijn vertrouwde ingesteldheid, zonder complexen.

Promise David is een van de mannen in vorm bij Union Saint-Gilloise. De Canadese aanvaller scoorde in vier van de laatste vijf wedstrijden. Zowel tegen Dender als tegen Mechelen was hij telkens degene die de score opende, en dat op fraaie wijze. "Een goed begin van het jaar voor mij? Ik zou zeggen een normaal begin van het jaar", lacht hij in gesprek met ons.

Nochtans was zijn seizoensstart niet meteen overtuigend. Toch maakte hij zich nooit zorgen. "Ik weet niet of ik zou spreken van een evolutie ten opzichte van het begin van het seizoen. Ik had het gevoel dat iedereen tegen mij was. Ik zou eerder zeggen dat de manier waarop men naar mij kijkt is veranderd, maar ik blijf gewoon scoren. Ik ben bekritiseerd, maar dat is langs me heen gegaan. Ik wil gewoon scoren en plezier maken."

David kwam nochtans uit vurige Play-offs (8 goals in 10 wedstrijden), maar begon het seizoen op de bank toen Kevin Rodriguez helemaal ontplofte. "Ik ben altijd dezelfde speler, dezelfde persoon. Ik verander niet omdat de bal er in de ene wedstrijd wel ingaat en in de andere niet."

Bayern, een mooie kans om zich te tonen

Net op tijd is hij weer op dreef, met een duel tegen de absolute wereldtop in het vooruitzicht. "Ik kijk er echt naar uit om tegen Bayern München te spelen. Ze zijn enorm sterk, een echte machine, een prachtige uitdaging voor ons. Daar scoren zou natuurlijk een droom zijn, maar het heeft geen zin als we verliezen. Als ik scoor, wil ik dat het ons helpt om te winnen."


Tot slot sprak Promise David zich ook uit over de wintermercato. "Mijn kansen om bij Union te blijven in de tweede seizoenshelft? Ik wil blijven. Mijn doel is om opnieuw kampioen te worden en het team te helpen om dat te bevestigen."

