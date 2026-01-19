Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden

KV Kortrijk verloor op het veld van Patro Eisden en kon geen vervolg breien aan de recente positieve lijn. Zowel spelers als staf erkenden na afloop dat de prestatie tekortschoot.

Weinig efficiëntie bij KV Kortrijk

KV Kortrijk had het moeilijk om grip te krijgen op de wedstrijd. De ploeg vond zelden de juiste ruimtes en kwam amper tot uitgespeelde kansen. Gilles Ruyssen, opnieuw inzetbaar na enkele weken afwezigheid, gaf aan dat de aanpak van Patro geen verrassing was.

“Er werd zeer tactisch gevoetbald en we zijn gewoon iets te weinig concreet geweest”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. De ploeg had volgens hem moeite om de bal in gevaarlijke zones te krijgen en om de bepalende spelers in stelling te brengen.

Patro hanteerde opnieuw zijn gekende directe stijl, met veel lange ballen. Ruyssen benadrukte dat dit patroon al eerder zichtbaar was. “Patro is gewoon geen eenvoudige verplaatsing en we weten welk spel ze op de mat brengen.” Kortrijk slaagde er niet in om dat spel voldoende te neutraliseren.

Beslissende fase

De wedstrijd leek af te stevenen op een scoreloos gelijkspel tot een foutieve verwerking van een verre inworp fataal werd. Ruyssen gaf aan dat de ploeg vooraf was gewaarschuwd voor dergelijke situaties, maar dat het toch misliep.

Trainer Michiel Jonckheere was duidelijk in zijn evaluatie. “Het was gewoon niet goed genoeg”, gaat hij verder. De coach vond dat de ploeg goed begon, met verzorgd positiespel, maar daarna te veel fouten maakte. Het vele balverlies zorgde ervoor dat Kortrijk steeds meer onder druk kwam te staan.



Bij de rust was er volgens hem nog geen reden tot paniek, maar de tweede helft bracht te veel stilstaande fases tegen. “Door meer onder druk te komen, gaven we ook te veel stilstaande fases weg en zo slikten we dan het doelpunt”, besluit hij. Hij benadrukte dat de nederlaag volledig aan de eigen fouten te wijten was.