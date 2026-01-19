Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden

Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk verloor op het veld van Patro Eisden en kon geen vervolg breien aan de recente positieve lijn. Zowel spelers als staf erkenden na afloop dat de prestatie tekortschoot.

Weinig efficiëntie bij KV Kortrijk

KV Kortrijk had het moeilijk om grip te krijgen op de wedstrijd. De ploeg vond zelden de juiste ruimtes en kwam amper tot uitgespeelde kansen. Gilles Ruyssen, opnieuw inzetbaar na enkele weken afwezigheid, gaf aan dat de aanpak van Patro geen verrassing was.

“Er werd zeer tactisch gevoetbald en we zijn gewoon iets te weinig concreet geweest”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. De ploeg had volgens hem moeite om de bal in gevaarlijke zones te krijgen en om de bepalende spelers in stelling te brengen.

Patro hanteerde opnieuw zijn gekende directe stijl, met veel lange ballen. Ruyssen benadrukte dat dit patroon al eerder zichtbaar was. “Patro is gewoon geen eenvoudige verplaatsing en we weten welk spel ze op de mat brengen.” Kortrijk slaagde er niet in om dat spel voldoende te neutraliseren.

Beslissende fase

De wedstrijd leek af te stevenen op een scoreloos gelijkspel tot een foutieve verwerking van een verre inworp fataal werd. Ruyssen gaf aan dat de ploeg vooraf was gewaarschuwd voor dergelijke situaties, maar dat het toch misliep.

Trainer Michiel Jonckheere was duidelijk in zijn evaluatie. “Het was gewoon niet goed genoeg”, gaat hij verder. De coach vond dat de ploeg goed begon, met verzorgd positiespel, maar daarna te veel fouten maakte. Het vele balverlies zorgde ervoor dat Kortrijk steeds meer onder druk kwam te staan.

Lees ook... Stijn Stijnen is lyrisch na zege tegen Kortrijk en debuut van Radja Nainggolan

Bij de rust was er volgens hem nog geen reden tot paniek, maar de tweede helft bracht te veel stilstaande fases tegen. “Door meer onder druk te komen, gaven we ook te veel stilstaande fases weg en zo slikten we dan het doelpunt”, besluit hij. Hij benadrukte dat de nederlaag volledig aan de eigen fouten te wijten was.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk
Gilles Ruyssen
Michiel Jonckheere

Meer nieuws

Stijn Stijnen is lyrisch na zege tegen Kortrijk en debuut van Radja Nainggolan

Stijn Stijnen is lyrisch na zege tegen Kortrijk en debuut van Radja Nainggolan

10:15
'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

14:20
OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land

OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land

14:00
'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details

'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details

13:30
1
Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

13:00
5
Rode Duivel Amadou Onana komt met groot nieuws

Rode Duivel Amadou Onana komt met groot nieuws

12:40
🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

12:20
Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

12:00
4
In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen Analyse

In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen

11:40
1
Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"

Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"

11:20
2
Vrancken hekelt probleem bij STVV ondanks zege tegen OH Leuven

Vrancken hekelt probleem bij STVV ondanks zege tegen OH Leuven

11:00
"Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp

"Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp

10:45
5
"Dat wil ik niet nog eens meemaken": speler van SK Beveren spreekt duidelijke taal

"Dat wil ik niet nog eens meemaken": speler van SK Beveren spreekt duidelijke taal

09:45
Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in

Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in

10:30
Op twee punten van de top zes in JPL: "Er is veel vertrouwen"

Op twee punten van de top zes in JPL: "Er is veel vertrouwen"

10:00
Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit" Reactie

Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit"

09:15
Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

09:30
2
Opnieuw een langdurige blessure bij Standard? Onrustwekkend nieuws rond Casper Nielsen

Opnieuw een langdurige blessure bij Standard? Onrustwekkend nieuws rond Casper Nielsen

09:00
2
Strafschop voor KAA Gent: Gumienny zegt of het compensatie was voor bekermatch

Strafschop voor KAA Gent: Gumienny zegt of het compensatie was voor bekermatch

08:40
3
📷 'Anderlecht stuurt speler door in uitleenbeurt mét aankoopoptie'

📷 'Anderlecht stuurt speler door in uitleenbeurt mét aankoopoptie'

08:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Onyedika

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Onyedika

07:00
OFFICIEEL Belgische coach krijgt zijn ontslag in Nederland

OFFICIEEL Belgische coach krijgt zijn ontslag in Nederland

07:40
2
Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is

Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is

07:20
6
📷 'Kapers op de kust: plotse ommekeer in transferdossier van Raphael Onyedika?'

📷 'Kapers op de kust: plotse ommekeer in transferdossier van Raphael Onyedika?'

07:00
3
Euvrard zegt waar het op staat na nederlaag in de Waalse derby

Euvrard zegt waar het op staat na nederlaag in de Waalse derby

06:30
1
Besnik Hasi heeft er bijna om gesmeekt... Dit is waarom Anderlecht miljoenen uitgeeft

Besnik Hasi heeft er bijna om gesmeekt... Dit is waarom Anderlecht miljoenen uitgeeft

06:00
Boter op het hoofd voor doelman Genk tegen Zulte Waregem? Hayen met opvallende mening

Boter op het hoofd voor doelman Genk tegen Zulte Waregem? Hayen met opvallende mening

23:30
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/01: Tzolis - García - Kotto - Duranville - Erabi

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/01: Tzolis - García - Kotto - Duranville - Erabi

23:00
'Gevorderde interesse: topclub meldt zich voor Christos Tzolis'

'Gevorderde interesse: topclub meldt zich voor Christos Tzolis'

23:00
2
Bijzonder slot in de finale van de Afrika Cup

Bijzonder slot in de finale van de Afrika Cup

22:22
29
David Hubert met de handen in het haar: plots drie (!) sterkhouders van Union geschorst

David Hubert met de handen in het haar: plots drie (!) sterkhouders van Union geschorst

20:00
'Anderlecht informeert naar speler met afkoopsom van 30 miljoen euro in zijn contract'

'Anderlecht informeert naar speler met afkoopsom van 30 miljoen euro in zijn contract'

22:00
3
'Alle aanbiedingen geweigerd, op één na: dossier Duranville lijkt beslecht'

'Alle aanbiedingen geweigerd, op één na: dossier Duranville lijkt beslecht'

21:20
'Mooie winst op komst: dit bedrag strijkt KAA Gent op voor Kotto'

'Mooie winst op komst: dit bedrag strijkt KAA Gent op voor Kotto'

21:40
2
Club Brugge zal vloeken: STVV en OHL zorgen voor razendspannende match met terechte winnaar

Club Brugge zal vloeken: STVV en OHL zorgen voor razendspannende match met terechte winnaar

21:14
'Mag hij dan al spelen? Volgende tegenstander wil overbodige pion van KRC Genk'

'Mag hij dan al spelen? Volgende tegenstander wil overbodige pion van KRC Genk'

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 0-2 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 1-2 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 3-1 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen Jasperd Jasperd over 'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details My-T Vekkie My-T Vekkie over 📷 'Kapers op de kust: plotse ommekeer in transferdossier van Raphael Onyedika?' GertjeFCB GertjeFCB over 🎥 Bijzonder slot in de finale van de Afrika Cup FC BRUGES FC BRUGES over Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis" Stigo12 Stigo12 over En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht TIGERMANIA TIGERMANIA over "Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp Bork Bork over Straks eerste doelman van Club? Jackers maakte geen goede beurt tegen La Louvière TIGERMANIA TIGERMANIA over Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg" Joe Joe over Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved