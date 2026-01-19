Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht"

Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht"
Foto: © photonews

Afgelopen weekend verloor Club Brugge met 2-3 van La Louvière. De comeback kwam er nadat Joel Ordonez met rood van het veld moest.

Club Brugge beleefde een horrorweek. Eerst was er de pijnlijke bekerexit tegen Sporting Charleroi. Blauw-zwart liet zich verrassen door de gemotiveerde Carolo's. Nadien volgde een 2-3-nederlaag tegen La Louvière.

Blauw-zwart leek zijn schaapjes op het droge te hebben toen het al redelijk snel 2-0 op voorsprong kwam. Maar Joel Ordonez kreeg een rood karton onder zijn neus geschoven en nadien konden de Wolven hun inhaalrace inzetten.

Vandenbempt begreep niets van rood voor Club Brugge

Over die kaart voor Ordonez werd al veel geschreven. Peter Vandenbempt begreep er ook niet veel van. "Die rode kaart van Ordoñez sloeg nergens op", zegt hij bij Sporza. "Het leek me een gevolg van de flater van Laforge op donderdag in Anderlecht."

"Zo gaat het dan in ons voetbal, pijnlijk", stelt Vandenbempt vast. "Maar dan nog valt het niet uit te leggen dat je een 2-0-voorsprong thuis tegen La Louvière niet kan vasthouden."


Club Brugge zag La Louvière terugkomen tot een 2-2, maar de bezoekers hadden er zin in. Uiteindelijk konden ze zelfs nog met 2-3 winnen.

