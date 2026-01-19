Analyse Charleroi en RAAL domineren, maar ook één Anderlecht-speler: dit is ons team van de week

Charleroi en RAAL domineren, maar ook één Anderlecht-speler: dit is ons team van de week
Foto: © photonews

Acht ploegen zijn vertegenwoordigd in ons elftal van de 21e speeldag in de Jupiler Pro League. Charleroi en La Louvière zijn deze week opvallend goed vertegenwoordigd. Ook één Anderlecht-speler haalde het.

Doelman

OHL verloor dan wel op het veld van STVV, maar Tobe Leysen voorkwam dat de score voor de Leuvenaars nog veel zwaarder uitviel. Met meerdere knappe reddingen toonde de 23-jarige doelman opnieuw dat hij eigenlijk te goed is voor de 14e plaats in het klassement, en dat hij daar vermoedelijk niet lang meer zal blijven.

Verdediging

Een eerste Carolo op de rechtsbackpositie: Kevin Van Den Kerkhof. Met zijn talrijke overlappingen bezorgde hij Tobias Mohr een bijzonder lastige namiddag en hij had in de tweede helft zelfs (moeten) scoren, onder meer met een bal op de lat. De Algerijn bleef zijn rechterflank maar afgaan en leverde een indrukwekkende prestatie.

Centraal achterin vinden we een speler van Dender terug, die verraste door een einde te maken aan de reeks van Antwerp: Kobe Cools. Aan zijn zijde staat Benoît De Jaegere van Zulte Waregem, eveneens een van de uitblinkers van het weekend na de zege tegen Racing Genk. De 21-jarige verdediger speelde een sleutelrol en stond bijzonder sterk te verdedigen.

Op links kiezen we voor Tiago Araujo, die een uitstekende wedstrijd speelde met KAA Gent tegen Anderlecht. Onhoudbaar op zijn flank en bovendien de maker van de 2-2 die de Buffalo’s tien minuten voor tijd weer in de wedstrijd bracht.

Middenveld

Wie Kamiel Van De Perre de laatste weken ziet groeien bij Union SG, kan onmogelijk om hem heen. Met de assist op het doelpunt van Promise David blijft hij enorm belangrijk in de recuperatie, maar wordt hij nu ook beslissend. Zijn perfect getimede pass volgde op zijn goal tegen Dender in de Beker van België.

Lees ook... Marco Ilaimaharitra kreeg het zwaar te verduren in Waalse derby: "Het was speciaal om tegen hem te spelen"

Naast hem staat Yassine Khalifi, die leek alsof hij al jaren de motor van het middenveld bij Sporting Charleroi was. Tegen Standard verving zijn samenwerking met Amine Boukamir perfect het geschorste duo Étienne Camara – Yacine Titraoui. Hij dicteerde het tempo alsof hij al zijn 250e wedstrijd in de Pro League speelde. Een heel sterke prestatie.

Het middenveld wordt vervolledigd door Sami Lahssaini, die pas bij de rust inviel in de wedstrijd tussen Club Brugge en RAAL La Louvière. Bij een 2-0-achterstand nam hij het spel van de Wolven in handen en werd hij beloond met de gelijkmaker tien minuten voor tijd.

Aanval

We sluiten dit 4-3-3-systeem af met drie aanvallers. Op rechts zetten we Patrick Pflücke, die tegen Standard een erg vrije rol kreeg en ook vaak opdook als nummer tien. Met twee heerlijke assists om de Rouches pijn te doen en een constante dreiging was de Duitser een van de uitblinkers.

Aan de overkant kiezen we voor Nilson Angulo, ondanks de nederlaag van Anderlecht in Gent. De Ecuadoriaan kende al betere wedstrijden, maar met twee doelpunten in een verder vrij onopvallende match bewees hij dat hij met weinig balcontacten het verschil kan maken. Een dubbele treffer voor de eer, maar voldoende efficiënt om zijn plaats in dit elftal te rechtvaardigen.

Tot slot staat Jerry Afriyie deze week in de punt van de aanval. De 19-jarige Ghanees toonde veel lef tegen de Brugse defensie, werkte hard en lag mee aan de basis van de comeback van de RAAL in het Jan Breydelstadion. Jammer dat de Wolven geen aankoopoptie hebben in de huurdeal van dit talent, dat afgelopen zomer overkwam van Al-Qadsiah uit Saudi-Arabië.

Ons team van de week:

Populairste artikels

Speeldag 21

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

