'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

FCV Dender stuntte afgelopen weekend met een zege tegen Antwerp, maar blijft ondanks die opsteker rode lantaarn. Met het oog op het behoud wil de club deze winter nog ingrijpen en mikt ze op defensieve versterking.

FCV Dender speelde afgelopen weekend een sterke wedstrijd tegen Antwerp. De Kadavers konden met 1-0 winnen van The Great Old, waardoor ze dit seizoen 6 op 6 pakken tegen hen.

Maar de club staat nog steeds helemaal alleen onderaan het klassement met 16 punten. Dat zijn er vier minder dan Cercle Brugge, de voorlaatste in de stand. Met oog op de degradatiestrijd wil Dender zich deze winter nog versterken.

Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse

Volgens Het Nieuwsblad duwen ze door voor de komst van Bo De Kerf, van Lierse. De centrale verdediger stond dit seizoen al iedere wedstrijd 90 minuten lang op het veld. Hij is een echte sterkhouder in de ploeg van Jamath Shoffner.

Dender wil hem deze winter nog binnenhalen. Lierse wees al verschillende pogingen af en besloot om deze keer een tegenvoorstel te doen. Het is dus afwachten hoe Dender reageert.



Bij de Kadavers zou Luc Marijnissen interesse genieten, maar de komst van De Kerf hangt niet af van zijn toekomst. De komende weken/dagen volgt er meer duidelijkheid.