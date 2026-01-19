Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is

Club Brugge kende een moeilijke week met nederlagen in beker en competitie. De recente trainerswissel leverde geen merkbare verbetering op. De analyse van Marc Degryse richt zich op structurele oorzaken binnen de club.

Analyse van de sportieve situatie

Volgens Degryse werd de oorzaak van het gebrek aan intensiteit verkeerd ingeschat. Hij benadrukt dat het bestuur van Club Brugge meende dat het tekort aan passie en winnaarsmentaliteit in heel veel wedstrijden de schuld van Nicky Hayen was, klinkt het in Het Laatste Nieuws. De recente resultaten tonen volgens hem aan dat deze redenering niet standhield.

Degryse verwijst naar de uitspraken van Leko, die tijdens de winterstage aangaf dat hij killersmentaliteit in deze spelersgroep miste. Daarmee wordt duidelijk dat dezelfde problemen blijven bestaan, ongeacht de coach.

Evaluatie van spelerskern en beleid

Degryse wijst erop dat de ambities van de club jaarlijks stijgen, maar dat de spelersgroep deze evolutie niet volgde. “Dat houdt in dat je als club ook elk seizoen het niveau van je spelersgroep hoger moet maken. Wel, dat is afgelopen zomer niet gebeurd. Deze kern is niet versterkt, ondanks de grotere ambities”, klinkt het.

Voor Degryse is het duidelijk wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. “Dat is niét de verantwoordelijkheid van Nicky Hayen, noch van Ivan Leko. Dat is de verantwoordelijkheid van het sportieve departement aangevoerd door Dévy Rigaux.”

Daarnaast merkt de analist op dat de defensieve stabiliteit onder de nieuwe trainer nog niet hersteld is. Hij verwijst naar het belang van de langdurige prestaties van Simon Mignolet en benadrukt dat Club Brugge moet werk maken van een doelman van internationaal niveau.



Tot slot wijst Degryse op de jeugdige samenstelling van de selectie. Hij besluit dat jonge voetballers, ongeacht hun talent, nu eenmaal niet zo constant in hun prestaties zijn. Daardoor blijft de wisselvalligheid volgens hem een logisch gevolg van het gevoerde transferbeleid.