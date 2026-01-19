Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser

De Afrika Cup-finale eindigde in pure drama voor Marokko. Een gemiste strafschop in de slotseconden werd het kantelpunt, met één hoofdrolspeler die de nederlaag zwaar verteert.

De Afrika Cup kende een onwaarschijnlijk slot. Na een afgekeurd doelpunt van Senegal kreeg Marokko in de finale een strafschop in de allerlaatste minuut. Brahim Diaz, speler van Real Madrid, zette zich achter de bal voor de laatste actie van de reguliere speeltijd.

Tot ongeloof van alle Marokkanen in het stadion probeerde hij het met een panenka. Zijn poging mislukte compleet en doelman Mendy kon het leer zomaar oprapen. Een ongelooflijke situatie die hem nog lang zal achtervolgen, aangezien Senegal in de verlengingen wist te scoren. Het werd 1-0.

Diaz neemt schuld volledig op zich

Daags na de finale richtte Brahim Diaz zich tot de Marokkaanse fans. "Het doet me pijn tot in het diepst van mijn ziel. Ik droomde van deze titel dankzij alle liefde die jullie mij hebben gegeven, elk bericht, elk teken van steun dat me deed voelen dat ik er niet alleen voor stond. Ik heb met alles wat ik had gevochten, met het hart boven alles", schrijft hij op Instagram.

"Gisteren heb ik gefaald en ik neem daarvoor de volledige verantwoordelijkheid. Ik bied mijn excuses aan, uit het diepst van mijn hart. Het zal moeilijk zijn om hiervan te herstellen, want deze wonde geneest niet snel, maar ik zal het proberen. Niet voor mezelf, maar voor iedereen die in mij geloofde en voor iedereen die met mij heeft meegeleden."





"Ik ga door, tot ik jullie op een dag al die liefde kan teruggeven en de trots kan worden van mijn Marokkaanse volk", besluit Brahim Diaz. Hij is strijdvaardig, maar dit zal toch wat tijd nodig hebben...