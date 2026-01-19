Het lichtpuntje van Genk op bezoek bij Zulte Waregem? "Wachtte hier al lang op"

KRC Genk ging zaterdagavond met de billen bloot op bezoek bij Zulte Waregem. Was er dan geen enkel lichtpuntje? Misschien wel: het doelpunt van Aaron Bibout. Die zat al lang te wachten op een goaltje en pikte het eindelijk mee.

Aaron Bibout is een van de zomeraankopen van KRC Genk. Hij tekende in juli 2025 een contract voor vier seizoenen in de CEGEKA-Arena, maar kreeg tot op heden nog niet al te veel kansen bij de A-kern van KRC Genk.

Aaron Bibout is het lichtpuntje voor Genk in Waregem

Zijn marktwaarde volgens Transfermarkt is de voorbije maanden gezakt van 1,2 miljoen euro naar 1 miljoen euro, omdat hij niet al te veel tot spelen toekwam. De 21-jarige Kameroener moest het tot dit weekend stellen met twee wedstrijden op de bank.

Onder Nicky Hayen lijkt hij te zijn gestegen in de pikorde, waardoor hij ook mee mocht naar Zulte Waregem, mocht invallen én kon scoren meteen bij zijn debuut in de A-ploeg van KRC Genk. Dat deed hem ook merkbaar deugd.

Hard blijven werken is het devies voor Aaron Bibout bij KRC Genk

Bij Jong Genk kon hij al tien keer scoren dit seizoen en ook op stage maakte hij indruk. Reden genoeg om hem te laten spelen in de Elindus Arena. "Ik kan er alleen maar blij mee zijn dat ik mocht spelen en kon scoren."



"Jammer genoeg levert het geen punten op, want we verliezen nog", aldus Bibout heel eerlijk in zijn analyse na de nederlaag. "Ik zat al even op mijn debuut bij de A-ploeg te wachten. We moeten nu blijven werken. Ook ik, zodat ik beter kan worden."