Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel"

Beerschot pakte drie punten tegen Olympic Charleroi, maar de wedstrijdomstandigheden blijven een terugkerend aandachtspunt. Coach Mo Messoudi gaf na afloop aan welke factoren de resultaten van zijn ploeg beïnvloeden.

Invloed van het veld op het spel van Beerschot

Volgens Messoudi had de grasmat een duidelijke impact op het balbezit.“In de openingsfase probeerden we de snelheid aan de bal hoog te houden, al was dat toch vrij moeilijk op dit veld”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. De coach gaf aan dat de bal onvoorspelbaar stuiterde, wat de opbouw bemoeilijkte.

Daarnaast wees hij op enkele verkeerde keuzes in de eerste helft. Hij benadrukte ook dat doelman Nick Shinton met twee belangrijke reddingen de ploeg in de wedstrijd hield. Messoudi merkte op dat de spelers van Charleroi veel positiewissels uitvoerden, wat voor onrust zorgde in de openingsfase.

De organisatie van Beerschot kwam daardoor onder druk te staan. De coach gaf aan dat zijn ploeg tijd nodig had om grip te krijgen op de wedstrijd. Wright-Phillips en Vula waren betrokken bij beide doelpunten. “Tegen Beveren pakte hun samenspel ook goed uit.” Hij verwees naar de diepgang van D’Margio Wright-Phillips en gaf aan dat de keuze voor hetzelfde aanvalsrecept bewust was, gezien het eerdere succes.

Terugblik op moeilijke periode

Messoudi ging ook in op de mindere reeks voor de feestdagen. “Als ik een goede raad mag geven aan iedereen binnen deze club: blijf positief.” De coach herinnerde eraan dat de club met beperkte middelen aan het seizoen begon en toch hoog in de stand staat.



Tot slot wees Messoudi opnieuw op de thuisresultaten die minder zijn dan buitenshuis en de reden waarom dit zo is. “Het veld misschien, dat zeker niet in ons voordeel speelt,” besloot hij. Volgens hem levert de ondergrond de ploeg in balbezit weinig op, wat mogelijk bijdraagt aan het verschil tussen thuis- en uitwedstrijden.