Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel"

Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot pakte drie punten tegen Olympic Charleroi, maar de wedstrijdomstandigheden blijven een terugkerend aandachtspunt. Coach Mo Messoudi gaf na afloop aan welke factoren de resultaten van zijn ploeg beïnvloeden.

Invloed van het veld op het spel van Beerschot

Volgens Messoudi had de grasmat een duidelijke impact op het balbezit.“In de openingsfase probeerden we de snelheid aan de bal hoog te houden, al was dat toch vrij moeilijk op dit veld”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. De coach gaf aan dat de bal onvoorspelbaar stuiterde, wat de opbouw bemoeilijkte.

Daarnaast wees hij op enkele verkeerde keuzes in de eerste helft. Hij benadrukte ook dat doelman Nick Shinton met twee belangrijke reddingen de ploeg in de wedstrijd hield. Messoudi merkte op dat de spelers van Charleroi veel positiewissels uitvoerden, wat voor onrust zorgde in de openingsfase.

De organisatie van Beerschot kwam daardoor onder druk te staan. De coach gaf aan dat zijn ploeg tijd nodig had om grip te krijgen op de wedstrijd. Wright-Phillips en Vula waren betrokken bij beide doelpunten. “Tegen Beveren pakte hun samenspel ook goed uit.” Hij verwees naar de diepgang van D’Margio Wright-Phillips en gaf aan dat de keuze voor hetzelfde aanvalsrecept bewust was, gezien het eerdere succes.

Terugblik op moeilijke periode

Messoudi ging ook in op de mindere reeks voor de feestdagen. “Als ik een goede raad mag geven aan iedereen binnen deze club: blijf positief.” De coach herinnerde eraan dat de club met beperkte middelen aan het seizoen begon en toch hoog in de stand staat.


Tot slot wees Messoudi opnieuw op de thuisresultaten die minder zijn dan buitenshuis en de reden waarom dit zo is. “Het veld misschien, dat zeker niet in ons voordeel speelt,” besloot hij. Volgens hem levert de ondergrond de ploeg in balbezit weinig op, wat mogelijk bijdraagt aan het verschil tussen thuis- en uitwedstrijden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Olympic Charleroi
K Beerschot VA
Mohamed Messoudi

Meer nieuws

Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser

Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser

17:00
Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte

Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte

16:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Yaya Guindo - Onyedika

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Yaya Guindo - Onyedika

16:00
OFFICIEEL: In de basis tegen Club Brugge maar nu verlaat aanvaller La Louvière

OFFICIEEL: In de basis tegen Club Brugge maar nu verlaat aanvaller La Louvière

16:00
Marco Ilaimaharitra kreeg het zwaar te verduren in Waalse derby: "Het was speciaal om tegen hem te spelen"

Marco Ilaimaharitra kreeg het zwaar te verduren in Waalse derby: "Het was speciaal om tegen hem te spelen"

15:30
'Cercle Brugge wil voormalige CPL-verdediger terug naar België halen'

'Cercle Brugge wil voormalige CPL-verdediger terug naar België halen'

15:00
Mazzu tevreden bij OH Leuven, ondanks nederlaag tegen STVV

Mazzu tevreden bij OH Leuven, ondanks nederlaag tegen STVV

15:15
3
'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

14:20
1
Charleroi en RAAL domineren, maar ook één Anderlecht-speler: dit is ons team van de week Analyse

Charleroi en RAAL domineren, maar ook één Anderlecht-speler: dit is ons team van de week

14:40
Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden

Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden

13:15
OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land

OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land

14:00
3
'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details

'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details

13:30
1
Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

13:00
9
Rode Duivel Amadou Onana komt met groot nieuws

Rode Duivel Amadou Onana komt met groot nieuws

12:40
🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

12:20
Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

12:00
6
In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen Analyse

In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen

11:40
3
Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"

Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"

11:20
4
Stijn Stijnen is lyrisch na zege tegen Kortrijk en debuut van Radja Nainggolan

Stijn Stijnen is lyrisch na zege tegen Kortrijk en debuut van Radja Nainggolan

10:15
Vrancken hekelt probleem bij STVV ondanks zege tegen OH Leuven

Vrancken hekelt probleem bij STVV ondanks zege tegen OH Leuven

11:00
"Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp

"Basis van alles": Milkon zegt wat Dender over de streep trok tegen Antwerp

10:45
6
"Dat wil ik niet nog eens meemaken": speler van SK Beveren spreekt duidelijke taal

"Dat wil ik niet nog eens meemaken": speler van SK Beveren spreekt duidelijke taal

09:45
Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in

Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in

10:30
Op twee punten van de top zes in JPL: "Er is veel vertrouwen"

Op twee punten van de top zes in JPL: "Er is veel vertrouwen"

10:00
Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit" Reactie

Een vlam van 106 km/u tegen Anderlecht: "Alle frustratie eruit"

09:15
Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond: "Als het aan mij ligt..."

09:30
2
Opnieuw een langdurige blessure bij Standard? Onrustwekkend nieuws rond Casper Nielsen

Opnieuw een langdurige blessure bij Standard? Onrustwekkend nieuws rond Casper Nielsen

09:00
2
Strafschop voor KAA Gent: Gumienny zegt of het compensatie was voor bekermatch

Strafschop voor KAA Gent: Gumienny zegt of het compensatie was voor bekermatch

08:40
3
📷 'Anderlecht stuurt speler door in uitleenbeurt mét aankoopoptie'

📷 'Anderlecht stuurt speler door in uitleenbeurt mét aankoopoptie'

08:00
1
OFFICIEEL Belgische coach krijgt zijn ontslag in Nederland

OFFICIEEL Belgische coach krijgt zijn ontslag in Nederland

07:40
2
Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is

Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is

07:20
11
📷 'Kapers op de kust: plotse ommekeer in transferdossier van Raphael Onyedika?'

📷 'Kapers op de kust: plotse ommekeer in transferdossier van Raphael Onyedika?'

07:00
3
Euvrard zegt waar het op staat na nederlaag in de Waalse derby

Euvrard zegt waar het op staat na nederlaag in de Waalse derby

06:30
3
Besnik Hasi heeft er bijna om gesmeekt... Dit is waarom Anderlecht miljoenen uitgeeft

Besnik Hasi heeft er bijna om gesmeekt... Dit is waarom Anderlecht miljoenen uitgeeft

06:00
Boter op het hoofd voor doelman Genk tegen Zulte Waregem? Hayen met opvallende mening

Boter op het hoofd voor doelman Genk tegen Zulte Waregem? Hayen met opvallende mening

23:30
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/01: Tzolis - García - Kotto - Duranville - Erabi

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/01: Tzolis - García - Kotto - Duranville - Erabi

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 0-2 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 1-2 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 3-1 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

H.J. H.J. over Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel" Obiku Obiku over Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte pief pief over 🎥 Bijzonder slot in de finale van de Afrika Cup VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over 'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse' My-T Vekkie My-T Vekkie over Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Mazzu tevreden bij OH Leuven, ondanks nederlaag tegen STVV Sv1978 Sv1978 over Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren" Sv1978 Sv1978 over Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis" DonEddy1976 DonEddy1976 over In amper 30 minuten laat Teddy Teuma al zien wat hij voor Standard kan betekenen André Coenen André Coenen over OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved