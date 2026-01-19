Romelu Lukaku stelt zijn eisen bij Anderlecht: "Dat gaan we niet meer laten gebeuren"

Romelu Lukaku licht toe welke stappen hij na zijn spelerscarrière wil zetten. Hij benadrukt dat hij zich breed wil vormen en tegelijk een rol wil opnemen binnen Anderlecht.

Focus op opleidingen en toekomstplanning

Lukaku geeft aan dat hij zich volledig wil bijscholen voor zijn leven na het voetbal. “Ik heb Marc Coucke beloofd dat ik alle mogelijke opleidingen ga volgen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Hij verwijst naar zijn talenkennis als voordeel, maar wil ook de UEFA‑managementcursus volgen waar een ex-ploeggenoot momenteel mee bezig is.

Daarnaast werkt hij aan zijn trainersdiploma’s en hoopt hij na het seizoen zowel het A‑ als B‑certificaat te behalen. Hij besluit dat hij later ook de Pro License wil afronden om beter zicht te krijgen op zijn toekomstige rol.

Brede ambities naast het veld

Lukaku benadrukt dat hij zich niet wil beperken tot het sportieve. Hij zegt dat hij veel ervaring heeft met trainingsvormen, maar dat hij ook andere vaardigheden wil ontwikkelen. Tegelijk wil hij inzicht krijgen in onderhandelingen, zodat de club en jonge spelers sterker staan. Hij verwijst naar eerdere transferervaringen die volgens hem aantonen dat extra kennis noodzakelijk is.

Een belangrijk aandachtspunt voor Lukaku is het ondersteunen van talenten binnen Anderlecht. “Ik wil jonge spelers van Anderlecht helpen om de juiste keuzes te maken.” Hij wijst op eerdere gevallen waarbij spelers te vroeg vertrokken. “Dat gaan we, nu Marc meer betrokken is, niet meer laten gebeuren.”

Toekomstperspectief voor huidige talenten

Lukaku geeft aan dat jonge spelers ook zelf een rol hebben in hun ontwikkeling. Hij zegt dat debuteren op jonge leeftijd geen uitzondering meer is, maar dat het verschil tussen de beloftencompetitie en de eerste ploeg groot blijft. Hij verwijst naar voorbeelden uit het verleden om dat te illustreren.



Lees ook... Twee factoren leiden zege van Buffalo's tegen RSC Anderlecht in›

Lukaku noemt enkele spelers die volgens hem potentieel hebben om door te groeien. Hij stelt dat zij via de juiste weg moeten vertrekken, zoals eerdere generaties dat deden. “Jongens als De Cat en Sardella hebben de kwaliteiten om ooit de volgende stap te zetten, maar ze moeten wel door de grote poort vertrekken - zoals wij allemaal hebben gedaan”, besluit hij.