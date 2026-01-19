OFFICIEEL: Rode Duivels spelen extra oefenmatch bewust tegen heel sterk land

De voetbalbond is volop bezig met de voorbereiding op het WK. Er is een nieuwe tegenstander toegevoegd aan de lijst met oefenwedstrijden.

Binnen minder dan vijf maanden gaat het WK 2026 van start, in volle euforie. Daarvoor trekken de Rode Duivels in maart al naar Noord-Amerika voor oefenwedstrijden tegen de Verenigde Staten en Mexico, om de sfeer op het continent op te snuiven.

Zoals voor elk groot toernooi wil de technische staf ook sparren tegen tegenstanders met een gelijkaardig profiel als die in de groepsfase. Daarom wordt er gewerkt aan een match tegen Tunesië.

Maar dat is niet alles: de Belgische voetbalbond was ook in overleg met de Kroatische federatie. Dat is nu officieel: de Rode Duivels nemen het op 2 juni in Rijeka op tegen Kroatië, de ploeg met het schaakbordshirt.

Een stevige test

Dertien dagen later begint België aan zijn toernooi tegen Egypte. Kroatië wordt dus een uitstekende test om het voorbereidingsniveau van de selectie te meten. En dat geldt ook omgekeerd. "Sterke tegenstanders in oefenwedstrijden zijn de beste manier om te zien waar we staan en wat we nog moeten verbeteren", reageert bondscoach Zlatko Dalić tevreden.

Een kleine speling van het lot: Kroatië was ook onze laatste tegenstander op een WK. Geen fijne herinnering voor Romelu Lukaku. Acht jaar na zijn dubbele treffer in Zagreb, die België naar het WK 2014 loodste, beleefde Big Rom in 2022 een nachtmerrie met een reeks gemiste kansen. Die match betekende niet alleen onze uitschakeling, maar ook het einde van het tijdperk-Roberto Martínez.



