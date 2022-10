Bernd Storck opgelucht: "Het was belangrijk om te laten zien dat het team nog leeft"

Eupen heeft gisterenavond een knappe comeback gemaakt tegen OHL. De Panda's kwamen terug van een 1-2 achterstand en wonnen uiteindelijk met 4-2.

Na twee zware nederlagen tegen Gent (0-4) en Cercle Brugge (5-1), kwam Eupen weer op dreef en zo wonnen ze gisterenavond tegen Oud-Heverlee Leuven. "Het was belangrijk om te laten zien dat de ploeg nog leeft na twee slechte resultaten. Wat we tegen OHL lieten zien was fantastisch", vertelde Bernd Storck op de persconferentie. "In de eerste helft waren er ups en downs, maar na de pauze zaten we goed in de wedstrijd. OHL kreeg een tweede penalty, maar die lieten ze liggen. Dat was het keerpunt van de wedstrijd", benadrukte de Duitse coach.

Gonzalez miste zijn strafschop in de tweede helft en zag daarna hoe de Panda's de controle over de wedstrijd overnamen. "Na wat we op het veld hebben gegeven, verdienen we te winnen. En deze prestatie voorspelt veel goeds voor de rest van de competitie. We moeten nu al denken aan het weekend tegen Mechelen. We hebben een moeilijke wedstrijd voor de boeg", besloot Storck.