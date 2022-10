Buijs is niet verrast dat hij op straat werd gezet bij KV Mechelen: "Ik had dit seizoen al een paar keer dat gevoel"

Danny Buijs kreeg eerder deze week zijn C4 bij KV Mechelen. De Nederlandse coach werd geslachtofferd voor de povere resultaten. "Ik moet toegeven dat ik het zag aankomen."

“Ik had al een paar keer dit seizoen het gevoel dat het kon gebeuren”, aldus Danny Buijs bij NOS. “Er waren al twee trainers (Karim Belhocine en Dominik Thalhammer, nvdr.) ontslagen sinds de start van het seizoen. Hoe dat komt? In een seizoen met drie degradanten wil je niet in de gevarenzone belanden.”

Toch heeft Buijs geen rancune ten opzichte van Malinwa. “Ik vind het belangrijk om eerst zelf in de spiegel te kijken vooraleer ik anderen ga verwijten. Natuurlijk stel ik mezelf de vraag wat ik anders had kunnen of moeten doen. Ik begon bijvoorbeeld heel rommelig aan het seizoen. Dat kwam ook door wisselingen binnen de club. Maar ik had er meteen veel strakker op kunnen zitten.”